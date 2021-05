CU, ‘하루종일 버거파 시리즈’ 출시…브런치부터 안주까지

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 12일 ‘하루종일 버거파 시리즈’를 출시하고 시간대별 맞춤 메뉴를 제안한다고 밝혔다. 하루종일 버거파 시리즈는 각기 다른 고객 니즈를 반영한 햄에그샐러드 버거, 미트칠리더블 버거, 크림치즈치킨 버거 등 세 가지로 구성됐다.

햄에그 샐러드 버거는 다진 브로콜리를 넣은 에그 샐러드와 슬라이스 햄, 청상추 등을 토핑해 부담스럽지 않으면서 균형 잡힌 맛을 낸 브런치 콘셉트의 햄버거다. 점심 메뉴로는 다진 고기를 듬뿍 넣은 미트칠리소스에 더블 불고기 패티, 슬라이스 치즈까지 더해 푸짐함을 강조한 미트칠리 더블버거를 선보인다. 저녁으로는 통닭다리살 패티와 크림치즈 소스가 조화롭게 어울리는 크림치즈 치킨버거를 내놓는다. 해당 상품은 두툼한 치킨 패티 덕분에 맥주와 잘 어울려 간단한 술안주로 안성맞춤이다.

최근 시간대에 관계없이 편의점표 햄버거를 찾는 고객들이 늘고 있다. CU에 따르면 올해 1~4월 햄버거 매출은 전년동기대비 18% 신장했으며, 그중 아침 매출과 심야 매출은 각각 22.1%, 24.8% 증가했다.

BGF리테일 관계자는 “코로나19로 간편하게 즐길 수 있는 음식에 대한 선호도가 높아진데 맞춰 삼시세끼를 먹어도 질리지 않도록 시간대별 추천 햄버거로 구성한 시리즈를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 고객들이 정확히 원하는 상품을 점포에서 만날 수 있도록 시간대, 입지, 연령층 등에 따라 세분화된 고객 밀착형 상품들을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr