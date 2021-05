[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 11일 오후 안양천 초화원에서 개최된 ‘안양천 명소화·고도화 사업 협약식’에서 인사말을 했다.

이번 협약에 따라 영등포를 포함한 8개 지자체는 체계적이고 연속성있는 관리로 안양천을 시민친화형 생태하천으로 탈바꿈하는 ‘안양천 명소화·고도화 사업’에 적극 협조해나가기로 했다.

영등포구는 구민 건강과 생활체육 활성화를 위한 안양천 종합체육벨트를 조성중에 있으며, 다음 달 완공을 목표로 공정에 총력을 기울이고 있다.

또 장미원(초화원) 조성, 중간산책로 한강합수부 연장, 잔디광장 조성 등 대대적인 안양천 정비사업도 지속 추진하고 있다.

채현일 구청장은 “이번 협약을 시작으로, 안양천이 문화와 생태가 공존하는 힐링명소로 발돋움하도록 아낌없이 지원해나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr