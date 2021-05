퓨처플레이, 100억원 투자 유치…“기업 육성 플랫폼으로 진화할 것”

스타트업 성장 발맞춰 ‘기업 육성 플랫폼’으로 역량 강화

100억 투자 유치…LG상사·DB금융투자 등 참여

[아시아경제 김희윤 기자] "퓨처플레이는 액셀러레이터를 넘어 새로운 퓨처 비즈니스 액셀러레이팅 플랫폼으로 도약하고자 한다"

벤처 육성기업(액셀러레이터) 퓨처플레이 류중희 대표는 11일 오전 서울 성동구 성수동 신사옥에서 개최한 미디어데이 기자간담회를 통해 이같이 밝혔다. 향후 스타트업 육성 뿐만 아니라 중견·대기업과 스타트업 비지니스를 확장하겠다는 포석으로 읽힌다.

류 대표는 "언제, 어디서든 스타트업이 성장 단계에 필요한 지원을 받을 수 있는 액셀러레이팅 소프트웨어 플랫폼을 개발 중이다"라며 "스타트업 액셀러레이터는 스타트업만을 고객으로 성장시키는 영역으로 정의되지만, 개인-스타트업-기업을 아우르는 새로운 역할을 우리가 '퓨처 비즈니스 액셀러레이팅 플랫폼'으로 재정의했다"고 설명했다.

퓨처플레이는 2013년 설립 이후 지난 8년 간 157개사에 투자해 누적 투자 금액만 440억원을 기록했다. 기술스타트업 투자 액셀러레이터로 입지를 굳힌 퓨처플레이의 포트폴리오는 로보틱스·자율주행 분야를 위시해 최근 각광받는 헬스케어, SaaS를 비롯한 IT인프라 등으로 확장되고 있다고 류 대표는 덧붙였다.

또한 류 대표는 "LG전자와 농심, 만도 등 대기업과의 공동 액셀러레리이팅 프로그램 운영을 통해 다양한 오픈 이노베이션 사례를 만들어 성과를 입증해 왔다"며 "퓨처플레이는 앞으로 지난 8년 간 축적한 데이터를 기반으로 스타트업뿐만 아니라 개인, 중견 및 대기업과 스타트업 관련 비즈니스를 전개하는 플랫폼으로 도약하겠다"고 강조했다.

실제 퓨처플레이는 지난해부터 액셀러레이팅 소프트웨어 플랫폼 개발에 뛰어들었다. 스타트업 성장 단계마다 필요한 역량과 리소스를 적재적소에 매칭해 안정된 기업 운영 및 관리를 돕는 이 플랫폼은 올해 하반기 선보일 예정이다.

아울러 글로벌 진출 계획도 함께 밝혔다. 류 대표는 "현재 미국 실리콘밸리와 베트남 등 해외 스타트업 투자를 진행하는 한편 일본에서는 스타트업 주주로도 참여하고 있다"며 "5월 중 인도네시아 진출을 위한 오피스 구축과 함께 인도네시아의 명문 공대로 알려진 반둥공대와 업무협약을 준비하는 등 본격적인 아시아 시장에 진출 할 예정이다"고 말했다.

이어 퓨처플레이는 최근 100억원 규모의 시리즈B 투자 유치를 마무리했다고 밝혔다. LG상사, DB금융투자, 프라핏자산운용 등이 참여했다. 퓨처플레이는 투자사와 함께 향후 혁신 스타트업 발굴 및 투자·인수, 기술인재 확보 협업 등을 통해 스타트업 지원을 강화한다는 계획이다.

류중희 대표는 "향후 많은 기업이 해체와 재구성을 통해 스타트업화 될 것으로 예상되는 지금, 10년 후 미래를 생각하며 미래형 기업육성 플랫폼 구축에 힘쓸 계획"이라며 "스타트업의 성장 단계를 함께 하는 액셀러레이터 산업의 진화에 맞춰 독자적인 역할을 해내는 기업으로 자리매김 하겠다"이라고 강조했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr