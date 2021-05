[아시아경제 황준호 기자] 글로벌 신용평가사 무디스가 10일 한국투자증권의 신용등급을 기존의 Baa2로 유지하고 등급전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 조정했다.

무디스는 한국투자증권의 레버리지와 자금 조달이 개선될 것이라고 내다보고 등급전망을 상향했다. 금융당국이 시행한 건전성 규제 조치로 위험자산의 증가가 완만해졌고, ELS 발행잔액과 지급보증 등 우발채무와 부동산 프로젝트 규모를 줄여가고 있는 점을 높게 평가받았다.

또 무디스는 ESG 분석을 통해 "한국투자증권의 리스크 선호 축소와 자금조달 측면의 개선이 이 회사의 재무전략 등에 미치는 영향을 고려할 때 지배구조 측면에서 강점이 있다"고 분석했다.

