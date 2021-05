[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ CJ씨푸드=1분기 매출액 409억원, 영업이익 25억원을 기록해 각각 전년동기대비 6.8%, 51.3% 늘었다고 공시.

◆현대리바트= 1분기 매출액 3310억원, 영업이익 98억원을 기록해 각각 전년동기대비 10%, 33% 줄었다고 공시.

◆ CJ제일제당=1분기 매출액 6조1781억원, 영업이익 3850억원을 기록해 각각 전년동기대비 6%, 40% 늘었다고 공시.

◆ F&F=1분기 매출액 2857억원, 영업이익 700억원을 기록해 각각 전년동기대비 72%, 304% 성장했다고 공시.

◆ 현대그린푸드=1분기 매출액 8272억원, 영업이익 222억원을 기록해 전년동기대비 각각 0.89%, 28.4% 줄었다고 공시.

◆ 롯데쇼핑=1분기 영업이익 617억8700만원을 기록해 전년동기대비 18% 증가, 매출액은 3조 8800억원을 기록해 5% 줄었다고 공시다고 공시.

