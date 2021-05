골프존이 ‘두근두근 선물상자 EVENT 5월 5M 안에 붙여라’ 이벤트를 펼친다.

오는 23일까지 전국 골프존파크 매장에서다. 회원 대상 총 3000만원 상당 경품이 걸렸다. 총 20개의 골프장 후반 마지막 파3홀에서 공을 5m 이내 붙이면 된다. 게임기를 비롯해 모바일 교환권과 화장품, 가전제품, 건강식품, 순금, 마사지기, 한우세트 등을 랜덤 지급한다. 실물 경품은 이벤트 종료 후 택배 발송, 편의점 교환권과 모바일 이용권 등은 즉시 제공된다.