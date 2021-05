[아시아경제 임춘한 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 362,000 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 572,111 전일가 361,000 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세위험자산 선호심리 강해져…코스피 장중 3200선 돌파 close )는 글로벌 컨텐츠 사업 다각화 및 북미사업 강화를 위해 자사주 48만8757주를 시간외대량매매로 처분하기로 결정했다고 10일 공시했다. 처분예정금액은 1769억3003만원이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr