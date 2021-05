광주 동구, 웨딩사진 공모전 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 우수 관광자원에 대한 관심도를 높이고 숨겨진 명소의 매력을 찾기 위해 11일부터 내달 11일까지 ‘2021년 광주 동구 관광의 달 웨딩사진 전국 공모전’을 개최한다고 10일 밝혔다.

‘광주 동구 아름다운 장소에서 설레는 마음을 담은 웨딩’을 주제로 열리는 이번 공모전은 연인, 예비부부, 리마인드 웨딩 등 다양한 콘셉트의 웨딩사진이면 누구나 참여할 수 있다.

가족 단위 관광객과 연인들로부터 큰 인기를 모으고 있는 국립아시아문화전당, 동명동 카페거리, 무등산(지산유원지, 증심사, 춘설헌 등), 전통문화관, 금호시민문화관, 광주극장, 광주폴리 등 아름답고 매력적인 장소를 배경으로 촬영한 웨딩사진이면 된다.

작품은 우편과 이메일로 접수 받는다. 참가작 중 모두 23점의 작품을 시상하며 최우수상 100만원, 우수상 50만원, SNS인기상 30만원, 장려상 20만원, 입선 10만원을 각각 수여한다.

자세한 공모 사항은 광주 동구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

임택 동구청장은 “이번 공모전은 매력적인 광주 동구의 관광자원을 널리 알릴 수 있는 좋은 기회”라며 “전통과 현대를 아우르는 동구에서 웨딩사진을 찍으며 추억을 남기고 싶은 이들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr