[아시아경제 박병희 기자] 중국 중앙은행인 인민은행은 10일 달러·위안 환율을 달러당 6.4425위안으로 고시했다.

지난 7일 고시환율 6.4678위안에 비해 달러 대비 위안 가치가 0.39% 올랐다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr