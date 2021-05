"베트남서 먹는 장사, 배민과 함께 도전하세요"

배민, '베트남 외식업 도전기' 1차 교육생 모집 나서

[아시아경제 김철현 기자] 우아한형제들은 해외 진출을 꿈꾸는 식당 업주들에게 교육을 제공하고 현지 탐방까지 지원하는 프로그램 ‘글로벌 프로젝트’를 시작한다고 10일 밝혔다. 첫 지역은 우아한형제들이 지난 2019년 진출해 성과를 내고 있는 베트남이다.

우아한형제들은 소상공인 교육 프로그램 ‘배민아카데미’를 통해 ‘베트남 외식업 도전기’ 교육생을 모집한다. 이번 프로그램은 코로나19 등으로 어려움을 겪고 있는 국내 음식점 업주들이 해외에서 새로운 성장기회를 찾을 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 베트남은 외식업 연평균 성장률이 10%에 달할 정도로 성장성이 높다. 우아한형제들은 국내 식당들에게 베트남 진출에 대한 기회와 정보를 제공하고, 철저히 준비해 진출할 수 있도록 준비 과정도 도울 계획이다.

최근 베트남에서는 떡볶이, 치킨, 김밥, 라면 등 국내에서 익숙한 메뉴를 베트남식으로 현지화해 성공하는 사례가 늘고 있다. 실제 국내 치킨 프랜차이즈 브랜드인 치킨플러스는 코로나19 상황에도 지난해에만 베트남에 25개 매장을 추가 오픈해 현재 40호점을 운영 중이며, 국내 한 유명 떡볶이 프랜차이즈 브랜드의 경우 베트남 내 70호점 돌파를 앞두고 있다.

우아한형제들은 베트남에서 제2, 제3의 K-푸드 성공 사례를 이어가기 위해 식자재, 유통, 조리, 현지화 등 각 분야 전문가로 이번 프로그램 강사진을 구성했다. 1차 교육에서는 우아한형제들 베트남 배민키친 김충영 실장, 더본코리아 해외사업팀 이정은 차장, 베트남 치킨플러스 유강신 대표 등이 베트남 사업운영 경험담과 노하우를 생생하게 전달할 예정이다.

1, 2차 모집에서 각각 20명씩 선발하며 총 5주의 교육 기간동안 베트남의 외식문화와 트렌드, 베트남 진출 관련 케이스 스터디, 현지 시장조사와 시뮬레이션, 마케팅, 법인설립 및 인력운영 등을 배우게 된다. 특히 배민은 실제 해외 시장에 뛰어들면서 쌓은 여러 경험과 현지 네트워크, 인프라 등을 통해 교육에 참여한 이들의 진출을 지속적으로 지원한다는 계획이다. 실제 1차와 2차 모두 5주 간의 대면 및 온라인 교육 종료 후 우수 수료생을 각 2명씩 선정해 베트남 현지 조사 탐방 기회도 제공한다.

권용규 우아한형제들 가치경영실 실장은 "이번 베트남편을 시작으로 우아한형제들의 해외 인프라를 활용해 국내 식당의 해외 도전 진출을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

