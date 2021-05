LG유플러스, ICT 기반 '디지털 경로당' 만든다…AI 돌봄로봇도 검토

전국 6만여개 경로당에 유무선 통신 인프라 순차적 구축

ICT 활용 어르신 사회적 활동 역량 및 돌봄 시스템 강화 목표

LG유플러스가 ICT를 기반으로 한 '디지털 경로당'을 구축한다.

LG유플러스는 대한노인회중앙회와 어르신의 사회적 활동 역량과 돌봄 시스템 강화를 위한 디지털 경로당 구축 협력을 체결했다고 10일 밝혔다.

디지털 경로당은 LTE·와이파이 등 유무선 통신 인프라를 기반으로 영상회의 시스템과 돌봄 로봇 등이 도입된 공간이다. 어르신들은 실내외 환경 모니터링을 통해 최적의 환경에서 안정된 활동이 가능하다. 방문자들의 출결 상태를 분석해 고독사나 사고사에 대응하는 역할도 한다.

통계청이 예상한 올해 국내 65세 이상 노인인구는 850만여명으로 매년 평균 50만명씩 증가하고 있다. LG유플러스와 대한노인회는 빠르게 증가하는 어르신 인구의 안전과 사회 참여를 강화하기 위해 ICT를 적극 도입하기로 했다.

특히 양측은 디지털 경로당에 인공지능(AI) 기반의 로봇을 도입하는 방안도 검토한다. AI 로봇은 어르신과 자유롭게 대화하며 심리적인 안정감을 제공하고, 이상 징후 발견 시 긴급 통화 기능을 통해 안전을 보장한다. 아울러 지역 간 정보격차를 해소하기 위해 ICT 기반의 교육 시스템과 원격 교육 솔루션 등도 도입할 계획이다.

최택진 LG유플러스 기업부문장(부사장)은 "LG유플러스가 보유한 ICT 역량을 총동원해 디지털 경로당 구축을 지원할 것"이라며 "디지털 경로당을 통해 어르신 돌봄에 기여하고, 궁극적으로 노인이 행복한 세상을 구현하는 것이 목표"라고 밝혔다.

김호일 대한노인회 회장은 "기존 노인 관련 복지와는 다른 내용의 적극적인 사업화 모델을 수립하기 위해 ICT 기반 디지털 경로당 구축을 추진했다"며 "LG유플러스를 비롯한 각 분야별 전문 기업과 협력해 노인을 대상으로 한 서비스를 지속 발굴할 것"이라고 말했다.

