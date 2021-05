"뛰어난 기능에 눈에 띄는 스타일까지."

풋조이(FJ) 어패럴 ‘21SS 사우스 비치 컬렉션(South Beach Collection·사진)’이다. 본격적인 여름 시즌에 앞서 미국 마이애미 사우스 비치에서 영감을 받은 리미티드 에디션 골프웨어와 액세서리를 출시했다. 강렬한 플라워와 체크 패턴, 트렌디한 디자인이 돋보인다. 무더운 여름철에 최적화된 기능성은 물론 9부 기장과 반바지 스타일 등 젊고 트렌디한 룩을 만들었다.

여성 하의는 하늘거리는 플리츠 스코트 롱·쇼트 두 가지 버전, 필드와 일상복의 경계를 없앴다. 하이웨이스트 스타일의 롱 플리츠 스코트는 세미 오버핏 & 크롭 기장이다. 상의와 함께 매치해 색다른 필드 스타일링을 경험할 수 있다. 캄테크(Calm-tech) 요소를 활용해 심플하고 세련된 멋을 지킨다. UV 차단, 흡한속건, 냉감 소재 사용 등으로 쾌적한 플레이를 보장한다.