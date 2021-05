금융권 공동 채용박람회 8월 개최…55개사 참여

8월 25, 26일 이틀간 비대면 온라인 방식으로

은행, 증권, 보험, 카드, 금융공기업·협회 등 55개사 참여

[아시아경제 박선미 기자]오는 8월 25, 26일 이틀간 비대면 온라인 방식으로 '금융권 공동 채용박람회'가 열린다.

9일 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회, 금융공기업 등 금융권 55개사는 금융위원회와 금융감독원 후원 하에 오는 8월 금융권 공동 채용박람회를 개최한다고 밝혔다.

2017년 이후 5회째 개최되는 이번 박람회는 금융권 취업을 지원하기 위한 금융권 상시 채용정보 플랫폼 운영과 비대면 채용 준비를 위한 인공지능(AI) 원스톱 취업지원 서비스를 제공할 예정이다.

기존 한시적으로 운영했던 박람회 홈페이지는 금융권 상시 채용정보 플랫폼으로 전환해 12월까지 확대·운영한다. 금융권 채용달력을 비롯한 금융권 취업백서, 디지털 직무소개 등 금융권 취업정보를 제공할 예정이다. 특히, 취업서류 작성부터 직무 컨설팅, 현직자 멘토링, 실전 모의면접까지 AI 원스톱 취업지원 서비스를 제공해 금융권 비대면 채용 프로그램에 대한 체험의 장을 만들 예정이다.

또한 금융권 기업과 구직자간 소통을 확대하기 위해 채용전형 및 인재상을 설명하고 질의응답이 진행되는 온라인 채용설명회와 현직자들의 취업노하우를 들을 수 있는 취업선배 토크 콘서트 등 다양한 콘텐츠도 제공될 예정이다.

한편 IBK기업은행, NH농협은행, 신한은행, 우리은행, KEB하나은행, KB국민은행은 8월 25일, 26일 양일간 비대면 면접을 실시할 예정이며, 우수 면접자에 대해서는 올 하반기 공채 시 1차 서류전형 면제 혜택이 주어질 예정이다. 은행권 채용절차 모범규준에 따라 사전계획 및 공고 등에 서류전형 면제 혜택을 반영한다.

금융권 공동 채용박람회 홈페이지는 오는 10일 오픈한다. 금융권 관계자는 "5월 라이브취업특강, 6월 취업선배 토크 콘서트, 7월 채용설명회 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 제공될 예정"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr