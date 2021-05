▶박근하씨 7일 별세. 박희웅·희도·희범(한화투자증권 기업금융사업부 상무)·희준·명순씨 부친상, 이형종씨 빙부상=대전 동구 대전한국병원장례식장 동백실, 발인 10일, (042)638-4440

