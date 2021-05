'보험료가 1만원' 미래에셋생명, 온라인 변액보험 2종 출시

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명은 온라인 채널로 가입할 수 있는 보험료 1만원 변액저축보험과 변액연금보험 2종을 새롭게 선보인다고 7일 밝혔다.

고액계약과 장기유지계약 추가적립 혜택을 신설, 적립식 계약 중에서 월납 30만원 이상 건은 기본보험료의 0.5%, 100만원 이상은 1%를 더 쌓아준다. 월 보험료 액수와 관계없이 37회차 납입분부터는 기간에 따라 최대 1.5%를 별도로 적립해준다.

꾸준한 수익률을 기록하고 있는 글로벌 MVP펀드도 선택이 가능하다. 이 펀드 상품은 보험업계 최초로 전문가가 고객을 대신해 시장 변화에 맞춰 자산 편입비율을 조정하는 방식으로 출시 7년만에 3조원의 자금을 끌어 모았다.

특히 고객들로부터 가장 많은 선택을 받고 있는 MVP60펀드는 지난달 30일 기준, 누적 수익률이 66.7%를 돌파, 연 평균 약 9.5%의 수익률을 기록 중이다.

또 ETF글로벌MVP펀드 시리즈가 추가돼 저렴한 보수와 낮은 변동성을 통해 더욱 안정적인 수익률을 추구 할 수 있다. 최근 지속가능투자 트렌드에 발 맞춰 출시 된 더나은미래글로벌ESG주식형 펀드도 선택이 가능하다.

만 19세부터 미래에셋 온라인보험 홈페이지에서 가입 가능하다. 금융 플랫폼 토스를 통해 10만원 이상 가입시 토스머니 3만원을 증정하는 이벤트도 함께 진행하고 있다.

최진혁 미래에셋생명 디지털혁신본부장은 "개인 투자자들의 입장에서는 글로벌 자산배분이라는 단어가 어렵게 느껴질 수 있다"며 "온라인 변액보험을 이용하면 소액으로 쉽게 글로벌 우량 자산에 투자해 장기적으로 안정적인 수익률 확보가 가능할 것"이라고 말했다.

