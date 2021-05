서울신라호텔, 가정의달 '호캉스 패키지'…"자녀·부모님 함께"

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔이 가정의 달을 맞아 자녀와 부모님에게 선물이 될 호캉스 패키지를 각각 선보인다고 6일 밝혔다.

조식 뷔페, 온수풀 야외수영장 등을 즐길 수 있는 '어번 패밀리'는 성인 2인, 소인 1인 기준으로 ▲객실 1박(비즈니스 디럭스 룸, 그랜드 코너 디럭스 룸, 수페리어 스위트 중 선택 가능) ▲더 파크뷰 조식 뷔페 ▲어번 아일랜드 올데이 입장 혜택 ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 혜택이 제공된다. 5월6~31일 중 일~금요일 체크인 고객 한정으로 '신라 키즈 에코백' 1개가 추가로 증정된다. 그랜드 코너 디럭스 룸 또는 수페리어 스위트 투숙 시에는 객실예약과를 통해 키즈 텐트를 제공 받을 수 있다(사전 예약 후 가능).

5월부터 어번 아일랜드에서 '키즈풀 시네마'가 시작된다. '키즈풀 시네마'의 첫 상영작은 영국 애니메이션 '페파피그(Peppa Pig)'다.

한편 '신라 스파' 패키지는 특급호텔에서 숙박하며 '겔랑 스파'도 체험할 수 있다. '신라 스파' 패키지 이용 고객은 서울신라호텔 본관 3층 '겔랑 스파'에서 2인 60분 또는 1인 120분 스파 서비스를 받을 수 있다. 비즈니스 디럭스 룸 기준 ▲객실 1박 ▲겔랑 스파 혜택(1인 120분 또는 2인 60분 중 선택) ▲어번 아일랜드 올데이 입장 혜택 ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 혜택으로 구성된다. '더 이그제큐티브 라운지' 혜택이 포함된 이그제큐티브 비즈니스 디럭스 룸 또는 수페리어 스위트 룸도 선택할 수 있다.

해당 상품은 서울신라호텔 객실예약과를 통해서만 예약 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr