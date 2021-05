경남도, 2020년 8월 홍수피해 주민구제를 위한 댐하류 수해피해 간담회 개최

지난해 홍수 피해 도내 4개시군 주민들

중앙환경분쟁조정위원회 조정 신청 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6일 서부청사 중강당회의실에서 지난해 8월 댐 방류로 인한 홍수피해 주민 구제를 위한 댐 하류 수해 피해 간담회를 개최했다.

이날 간담회는 현재 각 시군에서 추진 중인 수해 피해조사 진행 상황을 공유하고, 환경분쟁조정제도에 대한 컨설팅을 통해 지자체와 지역주민들이 대처할 수 있는 대응 방안 등을 마련하기 위해 개최됐다.

지난해 8월 댐 방류로 인해 홍수피해를 본 지역은 도내 4개 시군으로 진주, 사천, 하동, 합천이 해당한다.

현재 환경부에서는 댐 방류로 인한 수해 피해에 대한 명확한 원인 분석을 위해 '댐 하류 수해 피해 조사용역'을 지난 1월에 발주하고, 5월 말 중간 결과 도출, 6월에 용역을 완료할 예정으로 추진 중이다.

이와 연계해 해당 지역 주민들은 손해 사정을 통한 피해 조사를 시행 중이다.

조사가 완료된 시군에서는 지방환경분쟁조정위원회 심사관과 전문가의 컨설팅을 바탕으로 중앙환경분쟁조정 신청 시 보다 내실 있고 신속하게 대처를 할 수 있도록 하는 차원에서 마련되었다.

또한 중앙환경분쟁조정위로 조정 신청서 제출 시 갖춰야 할 증빙 자료와 접수 시 유의사항에 관해 설명하고, 주민들이 궁금해할 사항에 대하여 컨설팅했다.

