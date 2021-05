KCC건설, ‘동해 프라우드 스위첸’ 7일 견본주택 오픈

[아시아경제 류태민 기자] 대한토지신탁이 시행하고 KCC건설이 시공하는 '동해 프라우드 스위첸'이 7일 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 돌입한다고 6일 밝혔다.

이 단지는 강원 동해시 대표 주거지로 불리는 북삼지구에 5년 만에 공급되는 새 아파트로 많은 관심이 예상된다. 강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지 일원에 조성되며 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 50~166㎡(전용면적), 총 431가구 규모다. 타입 별 가구 수는 전용면적 기준 ▲50㎡ 48가구 ▲59㎡ 48가구 ▲62㎡ 20가구 ▲84㎡A 174가구 ▲84㎡B 20가구 ▲84㎡C 82가구 ▲98㎡ 38가구 ▲166㎡ 1가구로 구성된다.

청약일정은 오는 17일 특별공급 접수를 시작으로 18일 1순위, 20일 2순위 청약접수를 한국부동산원 청약홈을 통해 받는다. 당첨자 발표는 26일이며, 정당계약 기간은 6월7일부터 9일까지 3일간이다.

동해 프라우드 스위첸의 견본주택은 효가동 34 외 일원에 마련됐다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr