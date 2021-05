성북구, 간부직원 청렴특강

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 청렴한 조직을 만들기 위한 일환으로 간부직원들이 솔선수범하는 청렴실천을 독려하기 위해 다가오는 5월 간부직원 청렴특강을 진행한다.

이번 간부직원 청렴특강은 조직의 핵심 리더인 간부직원의 청렴 마인드 함양과 윤리의식 강화를 위한 교육을 해 클린한 리더를 양성하고 위로부터의 청렴실천을 실현하기 위해 실시된다.

강의는 영상과 사례로 이해하는 청렴이라는 주제로 진행되며 청렴교육 전문강사의 진행 아래 ▲청렴의 가치와 바람직한 조직상 ▲퀴즈로 이해하는 청탁금지법 주요사항 ▲공직자 행동강령 주요 내용 및 사례 ▲사례로 이해하는 갑질과 근절방안 등 내용을 담아 약 2시간 가량 진행할 예정이다.

앞서 성북구는 청렴 및 반부패 분위기를 조성하기 위해 명절, 인사철, 휴가철 등 부정청탁 및 부패가 발생하기 쉬운 취약시기에 발령하는 청렴주의보를 두차례 발령하고 청렴의 가치를 해칠 수 있는 일체의 활동에 대해 경각심을 조성, 부패를 근절하기 위한 행보를 밟고 있다.

이승로 구청장은 “간부직원이 가진 권한 만큼 막중한 책임과 도덕성이 요구된다. 이번 특강을 계기로 간부 공직자 스스로 청렴실천을 다짐하고 실행함으로써 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다는 속담처럼 우리구 전체의 청렴의식을 향상시키는 밑거름이 되길 기대한다”고 밝혔다.

성북구는 최근 '2021 청렴도 향상 종합계획'의 일환으로 구청 전 부서(동)별 청렴표어 선정, 청렴주의보 발령 등을 통해 청렴한 공직문화를 조성하고 신뢰받는 투명행정을 구현하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

