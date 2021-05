[포토]중랑구 방정환교육지원센터 개관

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 4일 오후 3시 소파 방정환 선생의 교육철학을 바탕으로 중랑구 교육의 랜드마크 역할을 할 ‘방정환교육지원센터(망우로 325)’의 개관식을 개최했다.

구는 총 85억 원 예산을 투입해 상봉동에 지하 2~지상7층, 서울시 자치구 최고수준인 연면적 1813㎡ 규모로 중랑구 최초의 교육지원센터를 조성했다.

이곳에서는 학생들을 지원하는 학교 연계 프로그램, 진로·진학 프로그램뿐만 아니라 학부모 대상 프로그램 등도 만나볼 수 있다.

센터 지상층에는 북카페·휴게공간(2층), 학습상담실·교육복지센터(3층), 자기주도학습실(4층), 프로그램실(5층), 옥외정원(6층), 다목적실(7층) 등이 있으며, 지하에는 메이커스페이스, 1인 방송실 등 4차 산업시대를 대비한 공간도 마련했다.

운영시간은 평일 오전 9~오후 10시, 토·일요일은 오전 10~오후6시다. 프로그램 신청 등 자세한 내용은 방정환교육지원센터 홈페이지를 참고하면 된다.

