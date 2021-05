야간·휴일에도 진료하는 '달빛어린이병원' 문 열어

CNA서울아동병원 평일23시, 주말22시까지 야간진료 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 CNA서울아동병원이 1일부터 야간진료를 개시하고 있다고 4일 밝혔다.

'달빛어린이병원'은 보건복지부가 야간 또는 휴일에 신속한 의료서비스를 제공하기 위해 2014년 도입한 제도이다.

CNA서울아동병원은 만 18세 이하 소아 환자를 대상으로 365일 연중무휴로 평일 23시, 토·일요일 22시, 공휴일 18시까지 야간 외래 진료를 제공한다.

인근의 아나파약국과 메디칼큰온누리약국이 병원 진료 시간에 맞춰 야간까지 운영해, 시민들도 야간에 의약품 구매가 가능하다.

이를 기념하기 위해 창원시 달빛어린이병원 개소식이 4일 CNA서울아동병원에서 개최됐다.

허성무 시장은 "달빛어린이병원 운영으로 주간에 소아과 방문이 어려운 환자와 보호자의 불편이 상당 부분 해소될 것으로 기대한다"며 "창원시의 어린이들이 건강하게 자랄 수 있는 의료 환경을 마련하는 것이 정말 중요하다"고 말했다.

