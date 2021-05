[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남경찰서는 4일 김형률 강남경찰서장이 아동학대 근절 캠페인인 '세이브 아워 서울(SOS·Save Our Seoul) 릴레이 챌린지'에 참여했다고 밝혔다.

SOS 릴레이 챌린지는 '살펴보고, 찾아보고, 알려주고, 지켜주고'라는 슬로건 아래 아동학대를 포함한 각종 폭력을 방지하고 복지사각지대를 점진적으로 해소하기 위해 진행되는 캠페인을 뜻한다. 사회관계망서비스(SNS)에 슬로건 문구를 게시하고 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

김소년 송파경찰서장의 지명으로 이번 캠페인에 동참한 김 서장은 정순균 강남구청장을 다음 주자로 지목했다.

김 서장은 "이번 챌린지가 아동 등 사회적 약자에 대한 이웃의 관심을 일깨우는 계기가 되기를 바라며 강남경찰도 범죄 피해자 등 사회적 약자 보호를 위해 지역사회와 적극 협조할 것"이라고 밝혔다.

