김웅 "윤석열, 실전 빨리 뛰어야…홍준표는 스스로 변해야 입당"

당 대표 되면 尹, 바로 합류 가능

洪, 당원 생각하는 마음 있어야

[아시아경제 이현주 기자] 당 대표 출마선언을 앞두고 있는 김웅 국민의힘 의원은 4일 "윤석열 전 검찰총장을 만나게 되면 개인적으로 이런 말을 하고 싶다"며 "일단 빨리 실전을 뛰어야 된다. 와서 의원들도 만나보고 당원들도 직접 경험해 봐야 한다"고 말했다.

김 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(윤 전 총장이) 밖에서 당을 만든다고 이야기할 때 보면 정치권 안에 어차피 인력 풀이 되게 한정적"이라면서 "결국은 거기에 새로운 정당 만들고 오면 올드보이들과 다시 손을 잡을 수밖에 없는데 그 과정에서 본인이 상당한 이미지 손상을 입을 수 있다"고 우려했다.

초선인 자신이 당 대표가 되면 윤 전 총장이 이른바 제3지대 거치치 않고 바로 국민의힘으로 합류 할 수 있도록 하겠다며 자신했다. 김 의원은 "이 당이 정말 변했다. 누가 보더라도 이 당이 과연 새누리당, 자유한국당과 어떻게 같은 당이라고 할 수 있느냐라고 이야기하면 (윤 전 총장이) 들어오는 것"이라면서 "윤 전 총장은 TK 지지율이 가장 높은데 우리 당 지지자들과 겹치고 있다. 들어오실 명분은 이번 전당대회 과정에서 만들어낼 수 있다"고 강조했다.

홍준표 무소속 의원 복당에 대해서는 "들어오시는 분이 결정하는 것"이라고 잘라 말했다. 이어 김 의원은 "몇몇 리더들께서 정말 마음 속에 있는, 흉금에 있는 말을 그냥 막 하다 보니까 그것 때문에 선거를 망치는 경우가 많았다"면서 "당원을 생각하고 당을 생각하는 그런 자세, 변화하겠다라고 하는 그런 마음이 있어야 들어올 수 있는 것"이라고 했다. 그러면서 "자기 자신한테 물어봐야 되는 것"이라고도 덧붙였다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr