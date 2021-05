[특징주] 삼일, 중국산 철강 공급 감소에 포스코 철강제품 물류 담당 부각

[아시아경제 이민우 기자] 삼일 삼일 032280 | 코스닥 증권정보 현재가 3,990 전일대비 690 등락률 +20.91% 거래량 7,902,602 전일가 3,300 2021.05.04 10:16 장중(20분지연) 관련기사 삼일, 종합 물류 테마 상승세에 3.4% ↑CJ대한통운·한진 등 7개사 포스코 철강재 입찰담합…과징금 460.4억삼일, 100억 규모 자사주 취득 결정 close 주가가 강세다. 중국산 철강재의 가격 경쟁력이 떨어지면서 국내 철강업계가 반사이익을 볼 것으로 전망되는 가운데 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 2,000 등락률 +0.54% 거래량 140,350 전일가 368,000 2021.05.04 10:16 장중(20분지연) 관련기사 "공매도 재개 영향 無"…오전 코스피·코스닥 모두 오름세기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close )의 철강제품 물류를 담당하고 있다는 소식이 부각된 것으로 보인다.

4일 오전 10시 기준 삼일 주가는 전날 대비 20% 오른 3960원을 기록했다. 포스코의 철강재 업황 개선이 예상되면서 수혜를 입을 것으로 예상되자 투심이 쏠린 것으로 보인다.

앞서 지난달 29일 중국 국무원 관세위원회는 이달부터 열연·후판·선재·철근·컬러·STS 등 철강제품 146개 품목에 적용되던 수출 환급세를 종전 13%에서 0%로 조정한다고 전날 발표했다. 추후 냉연·도금 등 철강제품에 대해서도 수출 환급세 비율이 하향될 것으로 예상된다.

수출환급세는 중국 철강업체가 해외에 제품을 수출할 때 부가가치세 격인 증치세를 환급하는 제도다. 경기 회복과 맞물려 중국 내 철강재 수요가 급증하자 수출환급세 폐지로 철강재를 수출 대신 내수 시장으로 돌리겠다는 방침으로 풀이된다. 때문에 중국산 철강제품 가격이 오르면서 국산 철강제품 가격이 상대적으로 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 전망된다.

1965년 설립된 삼일은 포스코의 물류 협력사로 철강제품의 보관 및 육상 운송을 담당하고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr