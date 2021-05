우리銀, 어린이날 맞아 비대면 기념선물 전달

[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 어린이날을 앞두고 직장어린이집 어린이와 교사에 기념선물을 전달했다고 4일 밝혔다.

우리은행은 매년 은행장과 노동조합위원장이 직접 방문해 기념 선물을 전달하고 교사를 격려해왔다. 올해는 코로나19 감염 및 확산방지를 위해 지난해에 이어 비대면으로 증정했다.

권광석 은행장은 ‘아이스크림 가게 장난감’을, 박필준 노동조합위원장이 ‘유아용 디지털카메라’를 선물했다. 교사들에게도 소정의 선물을 전달하며 면역력에 취약한 아이들의 안전을 위해 방역수칙 준수와 위생관리에 계속해서 힘써 달라고 당부했다.

또 우리은행은 가정의 달을 맞아 직원들이 가족과 함께 비대면으로 DIY(Do It Yourself)를 체험하는 ‘꽃바구니&쿠킹 클래스’를 진행한다. 신청 직원들은 꽃꽂이 재료와 홈 쿠킹 키트를 받고, 유튜브 직원 전용강의를 들을 수 있다.

