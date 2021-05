롯데하이마트, 온라인 선물하기 행사…최대 25% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 오는 31일까지 가정의달을 맞아 온라인쇼핑몰에서 ‘하이마트는 사랑을 싣고’ 행사를 연다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 온라인 선물하기 이용자 대상으로 인기 선물인 안마의자, 노트북, 무선 청소기 등 이슈 상품을 모아 다양한 혜택을 준비했다. 엘포인트(L.POINT), 카드 청구 할인 등 모든 혜택을 적용하면 최대 25% 할인 혜택을 받을 수 있다.

하이마트는 사랑을 싣고는 어버이날, 어린이날, 부부의 날, 성년의 날 등 5가지 추천 테마로 운영된다. 어버이날 추천 테마에는 건강가전과 주방가전을 준비했다. 휴테크 안마의자 행사 모델을 선물하면 엘포인트를 최대 11만 점을 제공하고 여기에 행사카드로 결제하면 최대 현금 12만원을 추가로 돌려준다.

어린이날 테마에서는 다양한 콘솔게임기를 준비했다. 닌텐도 스위치 행사 모델을 구매하면 엘포인트, 카드 청구할인 등 최대 5만원 상당 혜택을 제공한다. 성년의 날 테마에서는 노트북, 태블릿 등 다양한 인기 PC 상품을 구매할 수 있다. LG전자 노트북 행사 모델을 행사카드로 결제하면 최대 12만원을 현금으로 돌려주며 엘포인트도 추가로 최대 6만 점 제공한다. 부부의 날 테마에서는 삼성 무선 청소기를 모든 혜택을 적용해 25% 저렴하게 선물할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “온라인 선물하기 서비스를 이용하면 합리적인 가격으로 안전하고 편리하게 선물할 수 있다”며 “다른 때 보다 기념일 많은 5월, 이번 행사가 소비자분들의 고민을 덜어드릴 수 있길 기대한다”라고 말했다.

