[e공시 눈에 띄네]코스피-3일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 효성첨단소재=전주공장 탄소섬유 생산라인 증설...758억 투자

◆ 센트럴인사이트=전 대표이사 56억 규모 횡령 관련 고소장 접수

◆ JW홀딩스=1분기 매출액 253억, 영업이익 90억 기록...전년比 4.9%, 13.2% 증가

◆ 에넥스=서중희 사외이사 일신상의 사유로 자진 사임

◆ SK바이오사이언스=1분기 매출액 전년 동기 대비 422% 증가한 1127억 기록...영업익 537억으로 흑자전환

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr