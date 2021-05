울진군의회, 제246회 임시회 폐회 … 신청사 건립기금 조례안 의결

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 울진군의회(의장직무대리 김정희)는 3일 제246회 울진군의회 임시회 폐회식을 마지막으로 15일간의 회기를 마쳤다.

이번 임시회에서는 2020년도 세입?세출 결산을 위해 결산검사위원을 선임하고, 2021년 행정사무감사계획을 승인했다.

또한 김창오 의원과 신상규 의원이 각각 발의한 '병역명문가 예우 및 지원에 관한 조례안' '필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례안'·'사회주택 지원에 관한 조례안'과 울진군수가 제출한 '신청사 건립기금 설치 및 운용 조례안'·코로나19 피해자에 대한 지방세 감면 동의안' 등 20건을 심의?의결했다.

또한 임시회 기간 중 울진군립추모원, 죽변 해안스카이레일 등 군정 주요사업장 현지 확인을 통해 각종 사업 진행 상황을 점검·확인하고, 문제점에 대해서는 시정·개선 방안을 강구할 수 있도록 집행부에 통보했다.

김정희 부의장은 폐회사를 통해 "지속적으로 확산 중인 코로나19의 예방을 위해 방역 관리에 적극 협조해 달라"며 "주요사업장 현지 확인 결과가 상반기 정례회 의사일정에 반영될 수 있도록 추경예산을 적극 검토해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr