산청문화원 ‘산청 흙을 느끼다 조몰樂 만지作’ 운영

2년 연속 문체부 어르신 문화프로그램 공모 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청문화원은 문화체육관광부와 한국문화원연합회가 실시하는 어르신 문화프로그램 공모사업에 2년 연속 선정됐다고 3일 밝혔다.

산청문화원은 이번 공모 선정으로 지난해에 이어 올해에도 도자 공예 프로그램인 ‘산청 흙을 느끼다, 조몰樂 만지作’을 운영한다.

이 프로그램은 5월부터 11월 초까지 운영하며 11월 중순에는 회원들이 만든 작품으로 전시회를 열 계획이다.

도자 공예는 참여 어르신들의 집중력 및 창의력 증진에 도움 될 뿐만 아니라 산청지역의 고령토를 이용함으로써 산청 흙의 우수성을 알리는데도 의미가 있다.

산청문화원 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 방역 수칙 준수 등 탄력적으로 수업을 운영할 것”이라며 “주민들이 지역 고유의 문화를 더 많이 접하고 즐길 기회를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr