통일부 "北, 한반도 긴장 조성하는 일체의 행위 해선 안돼"

[아시아경제 이지은 기자] 김여정 북한 부부장과 외무성이 대북 전단 살포, 미국의 대북정책 기조 등에 대해 담화를 통해 '상응하는 조치를 하겠다'고 엄포를 놓은 데 대해 통일부가 "북한은 한반도에서 긴장을 조성하는 일체의 행위를 하지 말아야 한다"고 강조했다.

이종주 통일부 대변인은 3일 정례브리핑에서 "북한은 한반도에 긴장을 조성하지 않고 항구적 평화 정착을 위해 함께 협력해 나가겠다는 남북 정상선언의 합의 당사자"라며 이같이 말했다.

이어 "북한은 이런 합의의 정신, 그리고 합의의 취지를 존중해야 한다"고 말했다.

전날 김 부부장은 담화를 통해 대북전단 살포는 "용납 못할 도발행위"라며 "그에 상응한 행동을 검토할 것"이라고 밝혔고, 외무성은 미국 정부의 대북전단 살포 지지에 대해 "엄중한 정치적 도발"이라고 반발했다. 권정근 북한 외무성 미국 담당 국장은 바이든 대통령의 첫 의회 연설에 대해 "대단히 큰 실수"라며 위협했다.

이 대변인은 북한이 전날 담화에서 언급한 '상응하는 조치'를 할 징후가 있는지를 묻자 "특이 동향을 알고 있지 못하다"고 답했다. 북측의 상응하는 조치는 북한의 대남통일전선기구인 '조국평화통일위원회'나 금강산관광국의 해체 혹은 9.19 남북군사합의 파기 등이 될 것으로 예상되고 있다.

