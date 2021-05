제주 드림타워 복합리조트, 그랜드 하얏트 제주 '야외 풀데크' 오픈

인피티니 풀, 자쿠지, 카바나 등 제주 최대 규모, 최고층 '야외 풀데크'

키즈 전용 온수풀, 구명조끼 대여 등 영유아 위한 편의 서비스도

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 8층에 위치한 그랜드 하얏트 제주 '야외 풀데크'를 이달 개장했다고 3일 밝혔다.

야외 풀데크는 4290㎡로 제주 최대 규모다. 인피니티 풀(길이 28m), 키즈 전용 풀(길이 7m)과 자쿠지(2개, 각각 길이 18m, 12m), 카바나(6개), 선베드, 데이베드 등이 마련됐다.

야외 풀데크는 8층 입구와 6층 실내수영장을 통해 이어지는 전용 엘레베이터가 있어 편리한 이용이 가능하다. 최고 37도 온수풀을 운영해 선선한 날씨에도 따뜻하게 물놀이를 즐길 수 있다.

영유아 고객을 위한 편의 서비스도 제공한다. 유아용 구명조끼는 선착순으로 무료 대여 가능하며 호텔 내 화장실에 기저귀 교체 테이블이 별도로 마련돼 있다. 야외 풀데크는 오전 7시부터 오후 10시까지 운영되며 투숙객(워크인 고객 제외)에 한해 이용 가능하다.

그랜드 하얏트 제주 관계자는 "인피티니 풀에서 바다로, 제주의 푸른 하늘로 이어지는 아름다운 제주 전경을 즐기며 인생샷을 찍을 수 있는 최적의 장소"라며 "현무암 소재의 바닥 등 이국적인 분위기에 어우러진 제주만의 감성을 찾아보는 것도 재미 요소"라고 말했다.

제주 드림타워 복합리조트는 "호텔을 벗어나지 않고도 온전한 휴식과 특별한 미식 경험, 야외 풀데크에서의 이색적인 제주여행을 즐길 수 있도록 다채로운 프로모션 및 객실 패키지를 선보일 예정"이라고 말했다.

제주 드림타워 복합리조트는 제주 공항에서 10분 거리에 위치했으며 1600개 객실이 마련돼 있다. 정통 중식, 일식, 이탈리아 요리 등을 다루는 14개 레스토랑과 바, 프리미엄 스파, 키즈 아케이드, 200여명 디자이너 브랜드가 참여한 국내 첫 K패션 쇼핑몰 'HAN 컬렉션' 등 부대시설을 즐길 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr