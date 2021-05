경기도 '보모·젖병' 등 성차별성 용어 개선한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 보모를 아동 돌봄이로, 여성적·남성적 어조를 부드러운·강인한 어조로 순화하는 일상속 성차별 용어 17개를 성인지 교육 등을 통해 개선한다.

경기도는 지난 달 1∼16일 '성차별 언어 개선' 공모를 통해 331개의 용어를 제안받아 개선 필요성, 공감성, 확산성 등을 기준으로 심사해 수상작 6개를 포함해 17개를 개선 대상 성차별 용어로 선정했다고 3일 밝혔다.

이번 심사 결과 보모를 아동 볼봄이로, 여성적·남성적 어조를 부드러운·강인한 어조로 바꾸자는 제안이 최우수작으로 뽑혔다.

보모의 경우 아이를 돌보는 것이 여성의 역할이라는 편견을 담을 뿐만 아니라 남성 보육종사자를 배제한다는 평가가 많았다.

국어 수업 과정에서 흔히 쓰이는 여성적 어조와 남성적 어조는 학생들에게 성별 고정관념을 심어주는 차별적 측면이 강하다는 점에서 개선이 필요한 것으로 파악됐다.

도는 이외에도 ▲젖병→수유병 ▲녹색어머니회→등굣길 안전지킴이(등굣길 안전도우미) ▲보모→육아보조인(유아돌보미) ▲녹색어머니회→안전지킴이 등을 우수 및 장려작으로 선정했다.

도는 아울러 ▲학부모→보호자·양육자 ▲맘카페→도담도담 카페 ▲여성전용 주차장→배려주차구역 ▲앞치마→앞받이·보호티 ▲처녀막→질막 ▲죽부인→죽베개 등 11개 용어도 개선 대상으로 분류했다.

도 관계자는 "가부장 중심주의, 남아 선호사상 등의 잔재가 반영된 성차별 용어를 성평등 용어로 지속해서 개선하겠다"고 강조했다.

