美 "이란 동결자금 해제 합의 사실아냐"

[아시아경제 조유진 기자] 2일(현지시간) 미국 국무부가 이란의 해외 동결 자금 70억달러(약 7조8225억원)를 해제하기로 합의했다는 언론 보도를 즉시 부인했다.

AP통신에 따르면 이날 이란 국영방송은 익명의 관리를 인용해 이란이 해외 동결자금 70억달러의 해제와 미국에 억류된 4명의 이란인을 석방하는 대가로 이란에 구금된 미국인 4명을 석방하는 죄수 교환 합의에 이르렀다고 전했다.

이 관리는 또 영국 정부가 이란에 구금 중인 영국 이중국적 활동가 나자닌 자가리-랫클리프의 석방을 대가로 4억파운드를 지불하기로 했다고도 했다.

다만 미국 측은 즉각 이란의 언론 보도를 일축했다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 "죄수 교환 협상이 타결됐다는 보도는 사실이 아니다"라고 부인했다. 이어 "우리는 언제나 이란에 구금되거나 실종된 미국인 문제를 제기하며 그들이 가족과 다시 만날 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

론 클레인 백악관 비서실장도 CBS의 페이스 더 네이션에 출연해 "유감스럽게도 그 보도는 사실이 아니다"라며 "우리는 이란, 교섭 담당자에게 항상 이 문제를 제기하지만 지금까지는 4명의 미국인을 집으로 데려오는 데 대한 어떤 합의도 없다"고 말했다.

제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관도 ABC방송 인터뷰에서 관련 질문에 "이견을 좁히기 위해 갈 길이 멀다"면서 이란 핵합의 상호 복귀를 위해 수주 간 계속 노력할 것이라고 밝혔다.

설리번 보좌관은 남은 의견차를 좁히려면 아직 가야 할 길이 멀다며 "이 의견차는 미국과 다른 나라가 어떤 (대이란) 제재를 철회하고, 이란이 핵무기를 결코 갖지 못하도록 핵 프로그램에 관한 어떤 제약을 수용할지에 관한 것"이라고 설명했다.

이란은 한국에서 받아야 할 자금 70억달러가 미국의 제재로 묶여 있다. 이란은 2010년 이란 중앙은행 명의로 IBK기업은행과 우리은행에 원화 계좌를 개설하고 이 계좌를 통해 원유 수출 대금을 받아왔다.

그러나 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올려 이 계좌를 통한 거래가 중단됐으며, 이란 정부는 이 동결 자금을 해제하라고 요구해왔다.

