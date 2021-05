조수진, 김부겸에 "'피해 호소하는 고소인'이라더니 사과도 안 해"

"文 대통령, 페미니스트 자처…'쇼'라는 것 확인돼"

[아시아경제 허미담 기자] 조수진 국민의힘 의원이 2일 김부겸 국무총리 후보자를 두고 "'피해를 호소하는 고소인'이라 부르고 사과도 안 하는 총리 후보자"라고 직격했다.

조 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 대통령이 페미니스트를 자처하고, '피해자 중심주의'를 말한 것은 '쇼'라는 것이 다시 확인됐다"며 이같이 말했다.

그는 "김 후보자는 박원순 전 서울시장의 '권력형 성폭력 피해자'를 '피해를 호소하는 고소인'이라고 지칭했다"고 말문을 열었다.

조 의원에 따르면 김 후보자는 지난해 7월17일 더불어민주당 대표 출마 관련 기자회견에서 "논란이 있는 것은 알고 있지만, 아직 확정된 용어가 없다", "여성학자나 관련 단체에서 언급한 여러 가지를 고려해 나름대로 고민해 표현한 것"이라고 말했다.

이와 관련해 조 의원은 "김 후보자는 지난달 19일 총리 후보자로 지명된 뒤 지금까지 '피해를 호소하는 고소인'이라는 표현을 썼던 데 대해 사과한 일이 없다"고 지적했다.

이어 "지난 4·7 서울시장 보궐 선거는 박 전 시장의 '권력형 성폭력' 탓에 치러졌다"며 "소속 단체장으로 인한 전대미문의 '성폭력 보궐 선거'였는데도 민주당은 '불출마 당헌'을 폐기한 뒤 후보를 냈다"고 꼬집었다.

또 그는 "후보 캠프에는 '피해자를 피해 호소인으로 부르자'며 '2차 가해'를 주도한 고민정·남인순·진선미 의원을 요직에 기용했다"며 "윤호중 원내대표는 국립현충원을 참배하면서 방명록에 '피해자님이여! 진심으로 사과드립니다'라고 적었다"고 했다.

아울러 조 의원은 "문 대통령 임기 말 마지막 '국정 쇄신용' 개각을 통해 총리 후보자에 낙점된 분은 지난해 7월 박 전 시장의 극단적 선택 직후 여당 대표 출마 선언을 하면서 '피해자'를 '피해를 호소하는 고소인'으로 칭했던 분"이라며 "아무것도 변하지 않을 것"이라고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr