영국, 올 가을 12세 이상 청소년 대상 '화이자 백신' 접종 검토

[아시아경제 김대현 기자] 영국이 12세 이상 학생들에게 올 가을 화이자 코로나19 백신을 접종하는 방안을 검토 중이다.

2일 더 타임스에 따르면 영국 보건 당국은 9월부터 중등학교 학생들에게 화이자 백신을 1회 접종하는 계획을 세우고 있다. 청소년 접종은 앞으로 몇개월간 코로나19 상황에 따라 결정될 전망이다.

영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI) 위원 애덤 핀 브리스톨대 교수는 "어린이, 특히 10대들에게 면역을 만들어줄 필요가 있다면 신속하고 효율적으로 해야 한다"고 밝혔다.

그는 6월21일 봉쇄 해제 이후 코로나19 3차 유행이 올 것이란 전망에 대해 감염률이 크게 높아질 경우 학교를 폐쇄하지 않도록 아이들에게 백신을 접종하는 게 우선이라고 강조했다. 이어 "내년엔 어떤 방식으로도 교육에 차질이 없도록 해야 한다"고 덧붙였다. 다만 가을 전에 감염률이 내려간다면 아동 접종은 필요하지 않을 수 있다고 했다.

현재까지 16세 이하에서 시험 데이터가 나온 백신은 화이자뿐이다. 지난 3월 발표된 화이자의 연구 결과에 따르면 12∼15세 2260명 대상 접종에서 효능은 100%였고 안전 우려는 없었다. 화이자는 12∼16세 대상으로 의약품건강관리제품규제청(MHRA)에 심사를 신청했다고 전했다.

한편 아스트라제네카(AZ)는 지난 2월에 아동 시험을 시작했지만, 혈전 우려 때문에 이를 중단했다. 모더나는 시험을 진행 중이며 아직 결과는 나오지 않았다.

