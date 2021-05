광주시, 3일부터 스타트업 지원 참여기업 모집

21일까지…9곳 선정 사업화 자금 최대 5000만원 지급

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지역 경제 활성화 및 예비창업자·벤처기업 육성을 위해 오는 3일부터 21일까지 ‘2021년 G-IN 스타트업 JUMP’ 참여기업을 모집한다고 2일 밝혔다.

광주시가 주최하고 (재)광주창조경제혁신센터가 주관하는 이번 사업은 지역 내 참신하고 혁신적인 아이디어를 가진 예비창업자 및 스타트업을 발굴해 성공적인 창업 및 사업화를 지원하는 사업이다.

모집대상은 예비창업자 및 광주시에 본사 또는 지사를 둔 예비창업자 및 창업 7년 이내 창업기업으로 신기술(4차 산업혁명) 관련 기술 및 제조업 관련 서비스업, 지식서비스업 등 분야에서 창의적인 아이디어를 가진 누구나 참가할 수 있다.

9곳을 선정해 사업화 자금 최대 5000만원(차등지급)과 함께 창업 기업의 역량강화를 위한 투자유치, 멘토링, 시제품제작 등의 창업지원 프로그램을 지원할 계획이다.

사업신청은 3일 광주시 및 광주창조경제혁신센터 홈페이지에 게시될 공고문을 참조해 신청서 작성 후 이메일로 접수하면 된다.

손항환 시 기업육성과장은 “이번 사업을 통해 지역 내 창의적인 아이디어를 가진 창업·벤처기업의 사업화 자금 마련과 일자리 창출을 위한 혁신벤처 창업 생태계가 조성되기를 바란다”고 말했다.

