美中갈등 속 한국의 선택은?…국민 77% "미국이 더 중요"

[아시아경제 우수연 기자]미·중 갈등이 전 세계 정치, 안보, 산업 전반으로 확대되는 가운데 우리나라 국민 10명 중 8명은 중국보다 미국이 더욱 중요하다고 인식하는 것으로 나타났다. 정서적인 호감도 측면에서도 미국이 중국에 비해 두 배 가까이 높은 것으로 조사됐다.

3일 전국경제인연합회가 우리나라 국민 20세 이상 성인 1010명을 대상으로 시행한 '미중 갈등 아래 한국인의 선택' 조사 결과, 종합적인 측면에서 한국에 중요한 국가를 묻는 질문에 응답자의 77.7%가 미국이 더 중요하다고 답했다. 중국이라고 응답한 국민은 12.7%에 그쳤다.

경제적인 차원에서는 미국이 더 필요하다는 응답이 70.7%로 중국(19%)에 비해 3.6배 가량 높게 나타났으며, 안보 측면의 한반도 평화를 위해서도 미국과 더 좋은 관계를 유지해야한다는 응답이 75.9%로 중국(16%)에 비해 높게 집계됐다.

미국이 중국보다 더 중요하다고 선택한 주된 이유로는 자유민주주의·시장경제의 동일한 가치 공유(41.4%)가 절반 가량을 차지했으며 한반도 평화를 위한 중요한 안보동맹(35.9%), 세계 1위 경제대국과의 협력 강화(16.2%) 순으로 손꼽혔다.

중국을 선택한 이유로는 14억 인구 거대시장에 따른 경제적 협력 기회(55.4%)로 경제적 유인이 가장 큰 것으로 나타났다. 그리고 안보적인 측면에서 북핵문제 해결을 위한 중요한 협력국이라는 응답이 21.4%를 차지했다.

대미외교정책 우선순위 방향에 대해서는 한미 군사동맹 협력 강화(38.4%), 북한 비핵화를 위한 정책공조(22.4%) 등 안보 이슈가 중요하게 언급됐고 이어 반도체 등 글로벌 산업공급망 재편 협력(19.4%), 중국 부상에 대한 공동대응(12.7%) 등으로 나타났다. 대중외교정책에 대해서는 한반도 통일을 위한 협력 강화(39.9%)가 가장 높은 응답을 보였고 한중 경제관계의 안정적 발전(34.9%)이 그 뒤를 이었다.

한편, 우리 국민의 양국에 대한 정서적 호감도도 미국이 중국의 두 배에 가까운 수치로 높게 나타났다. 미국은 평균 호감도가 10점 만점에 6.8점, 중국은 3.5점으로 한국인이 정서적으로 중국보다는 미국을 친밀하게 느끼고 있는 것으로 분석된다.

또한 연령별로도 20대의 미국에 대한 호감도가 6.9점, 30대가 7.0점으로 타 연령대에 비해 높게 나타난 반면 중국에 대한 호감도는 20대가 2.8점, 30대가 2.6점으로 평균 대비 낮게 나타났다는 점에 주목할만하다.

