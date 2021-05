[아시아경제 송승섭 기자]경상남도에서 지난달 30일 이후 65명의 코로나19 확진자가 발생했다.

대부분 소규모 집단감염을 포함해 기존 확진자와 접촉한 지역감염이다. 지역별로 사천 23명, 양산 17명, 진주 16명, 김해 5명, 창원 2명, 함양·거창 각 1명이다.

사천 확진자 중 11명은 지역 유흥업소 관련이다. 유흥업소 종사자 또는 방문자, 이들과 접촉한 사람이다. 사천 유흥업소 관련 누적 확진자는 23명이 됐다.

양산 확진자 중 11명은 지역 식품공장 관련 감염자다. 전날 공장 근무자 1명이 처음 확진된 뒤 근무자와 가족 11명이 추가 확진됐다. 방역 당국은 공장을 폐쇄 조치하고 심층 역학조사를 진행 중이다.

이날 오후 5시 기준 경남의 누적 확진자는 3968명으로 입원 519명, 사망 14명 등이다.

