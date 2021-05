[아시아경제 송승섭 기자]인도의 코로나19 신규확진자가 오는 3~5일에 정점을 찍는다는 전망이 나왔다.

1일 주요 외신에 따르면 인도 정부 자문과학자팀 소속 M.비디아사가르는 “일일 신규확진자 수가 다음주 최고조에 도달할 것이

라고 믿는다”고 전망했다.

인도 정부가 꾸린 자문과학자팀은 수학모델을 통해 감염확산 궤적을 분석하고 있다. 지난달 초에는 정점을 5~10일로 예상했지만 다소 앞당겨졌다.

현재 인도 내 신규 확진자 수는 이날 오전 기준 40만1993명이지만, 과학자들은 실제 훨씬 많을 거로 전망한다.

비디아사가르는 “많은 감염자가 무증상이기 때문에 실제 감염은 50배 더 많을 것”이라며 "앞으로 4∼6주 동안 어떻게 코로나19와 싸울지 노력 중"이라고 말했다.

