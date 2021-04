일동후디스, ‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스가 성장기 어린이와 청소년을 위한 단백질 건강기능식품 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어’를 출시했다고 30일 밝혔다.

‘하이뮨 프로틴 밸런스’는 소화가 잘 되는 산양유 단백을 함유한 8대 기능성 영양 설계로 소비자에게 제품력을 꾸준히 인정받고 있다. 일동후디스는 이러한 특장점을 바탕으로 평생 건강의 기초를 다질 수 있는 주니어 전용 제품을 선보였다.

‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어’는 신체조직의 구성성분인 단백질을 보충할 수 있는 제품으로, 칼슘, 철, 아연, 비타민D 등 필수 기능성분을 통해서 정상적인 면역기능과 뼈 건강을 챙길 수 있도록 설계됐다.

특히 스틱1포(21g)에는 원활한 소화를 위해 프리미엄 산양유 단백을 포함한 3대 단백질 12g(달걀 2개 분량)을 함유했다. 성장기에 필요한 양질의 우유 단백을 100% 사용했다. 뼈 건강을 위한 칼슘과 비타민D, 성장기 에너지 생성을 위한 철 및 정상적인 면역 기능과 세포분열에 필요한 아연 등 8대 기능성 설계를 적용했다.

일동후디스는 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어’ 출시를 기념해 공식 스마트스토어에서 오는 다음달 2일까지 ‘텐텐텐’ 사전예약 구매 혜택을 제공한다. 각 10%의 할인 및 구매 적립금을 제공하며 2개 이상 구매 시 10% 추가 할인 혜택도 있다.

