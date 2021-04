광주신세계, 5월 ‘가정의 달’ 다양한 행사 준비

어린이날·어버이날 등 가족 단위 겨냥

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 5월 가정의 달을 맞이해 다양한 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

‘가정의 달’인 5월은 연중 매출 비중이 10월과 11월에 이어 세 번째로 큰 시기인 만큼 가족 단위 고객을 겨냥한 다양한 행사로 소비심리를 진작시킨다는 계획이다.

‘Full of love and Thanks’ 테마로 이벤트 및 MD 행사를 펼친다.

먼저 어린이날을 겨냥해 30일부터 내달 5일까지 본관 1층 이벤트홀에서 러브키즈 페어를 진행한다.

갭키즈, 프렌치캣, 헤지스, 그레고리오, 엘리야, 오복상회, 키즈썬 외 브랜드가 참여해 티셔츠, 바지, 주얼리 등 다양한 상품들을 저렴하게 판매 할 계획이다.

광주신세계 아카데미에서도 가족과 함께 즐길 수 있는 강좌가 진행된다.

내달 1일에 어린이날 우리가족 티셔츠 만들기 강좌와 어버이날 맞이 카네이션 만들기 강좌, 어버이날 감사 트로피 만들기가 열린다.

이와 함께 아카데미에서 여름학기 신규 회원 접수도 같이 진행한다. 신규 회원 접수 기간은 오는 6월 13일까지이다.

어린이날 5일에는 당일 아동 동반 고객에게 500명 선착순으로 뽀로로 점보풍선을 6층 아동매장에서 증정한다.

신세계상품권 증정행사도 진행된다. 30일부터 내달 6일까지 당일 씨티 클리어카드와더에스 삼성카드로 단일 브랜드 한에 30/60/100/200/300/500/1000만원 이상 구매시 5% 신세계상품권을 1층 사은행사장에서 증정한다.

패션 기프트 제안전도 준비됐다.

30일부터 5일까지 인기 핸드백 균일가전을 또 같은 기간에 여름 필수 아이템인 선글라스 균일가전을 전개한다.

또 내달 6일부터 9일까지는 어버이날 맞이 셔츠, 타이 기프트 특집과 여성클래식 기프트 제안전이 전개된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr