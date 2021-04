포항시 올해 첫 모내기 … 논 6263㏊ 3만1000t 쌀 생산 기대

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시가 28일 풍년농사를 기원하며 송라면에서 올해 '첫 모내기'를 시작했다. 이날 첫 모내기는 송라면 화진리 682번지 심인섭 씨 농가 0.2㏊ 논에서 이뤄졌다.

이강덕 시장과 쌀 전업농, 농협관계자 등은 첫 모내기 행사에 참석해 풍년농사 기원과 모내기 시연을 하고 영농전반에 대한 의견교환과 애로사항을 청취하는 등 뜻깊은 시간을 가졌다.

이강덕 시장은 "지난해는 집중호우와 태풍으로 수확량이 감소하고, 병해충 방제에도 애로가 많았지만, 올해는 적기 모내기와 철저한 병해충 방제를 통한 고품질 쌀 생산을 위해 노력하자"고 격려했다.

한편, 포항시는 이날 첫 모내기를 시작으로 6월 초까지 모내기가 이뤄질 것으로 전망하고 있다. 올해 포항지역 벼 재배계획은 6263㏊ 규모로, 3만1000t의 쌀 생산이 예상된다.

