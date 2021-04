[포토]유덕열 동대문구청장 '미얀마 민주주의 회복 응원 챌린지' 동참

‘군부정권OUT’ ‘문민정부GO’ ‘Everything Will Be Ok!’

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 28일 ‘미얀마 민주주의 회복 응원 챌린지’에 동참했다.

이 챌린지는 지난 2월 미얀마에서 발생한 군부 쿠테타에 맞서 민주주의를 수호하려는 미얀마 국민에게 응원과 지지의 뜻을 전하기 위해 전국적으로 펼쳐지고 있고 있는 것으로 미얀마 민주주의를 응원하는 문구와 함께 ‘자유’, ‘선거’, ‘민주주의’를 의미하는 세 손가락 경례 인증사진을 SNS에 올리고 다음 동참자를 지목하는 방식으로 진행된다.

유 구청장은 ‘군부정권 OUT’, ‘문민정부 GO’, ‘Everything Will Be Ok!’(모든 게 다 잘될거야!) 문구와 세 손가락 경례로 응원 메시지를 전하며, “미얀마 군부의 폭압에 맞서 민주주의를 위해 투쟁하는 미얀마 국민을 지지, 하루빨리 민주주의의 승리를 통해 미얀마에 평화로운 봄날이 찾아오기를 진심으로 바란다”고 말했다.

강인규 나주시장의 지목으로 챌린지에 동참한 유 구청장은 다음 챌린지 동참자로 최형욱 부산 동구청장을 지목했다.

