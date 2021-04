LS전선, 장외시장서 자사주 매입 진행…"주당 6만1570원 책정"

[아시아경제 정현진 기자] LS전선이 장외시장을 통해 자사주를 매수한다고 28일 밝혔다.

LS전선은 주당 매수 가격을 6만1570원으로 책정했다. LS전선 측은 "2010년 최초 공모가인 5만7500원보다 높은 금액"이라면서 "기업공개(IPO)를 기다려 온 주주 보상 차원"이라고 설명했다. 또 LS전선 주식이 수년간 최초 공모가 대비 평균 65% 수준에 머물렀는데 주주들에게 묶여 있던 자산의 유동화 기회를 부여함으로써 기업의 사회적 책임을 다하려는 것이라고 LS전선은 설명했다.

LS전선은 IPO는 향후 해저 케이블과 전기차 부품 등 성장을 위한 투자가 마무리 되고 기업가치를 시장에서 제대로 평가받을 수 있는 시점에 가능할 것으로 보고 있다고 밝혔다. 회사 관계자는 "장외 거래 주식은 유동성이 낮아 현금화가 어렵다. 주주들의 주식이 장기간 묶여 있어 자산을 쉽게 처분할 수 있는 기회를 마련했다"고 말했다.

LS전선의 총 발행주식수는 1875만397주이며, 지주사인 ㈜LS가 89.3%, 소액주주 등이 10.7%를 보유하고 있다. 회사 측은 이번 자사주 매입에 주주들이 적극 참여할 것으로 보고 있다.

주식 양도 신청은 KB증권사를 통해 6월 8일부터 7월 8일까지 할 수 있다. 대상은 다음달 13일 오후 6시를 기준으로 LS전선의 주주명부에 기재돼 있는 주주에 한한다.

