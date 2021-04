공공기관 열 중 셋이 고객만족도 '미흡'

기재부, '2020년도 공공기관 고객만족도 조사' 결과 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부가 지난해 한국전력 등 243개 공공기관의 고객만족도를 조사해보니 열 중 셋꼴로 '미흡'했던 것으로 나타났다고 28일 밝혔다.

기재부에 따르면 243개 공공기관 고객만족도 조사 결과 39개 기관은 '우수', 82개는 '보통', 75개는 '미흡' 등급을 받았다. 지난해 11월30일부터 지난 2월28일까지 석달간 11만6000명을 표본으로 전화조사한 결과다. 코로나19 확산으로 6501명(47개사)을 표본으로 하려 했던 현장 조사는 진행하지 않았다.

'우수'는 기관의 모든 평가대상 업무에서 고객만족도가 과거보다 개선·유지된 경우를 의미한다. 목표 달성도가 100%였다는 의미다. '보통'은 우수는 아니지만 전체 사업의 50%이상 목표를 달성한 경우고 '미흡'은 목표 달성도가 50%미만인 경우다.

우수 사례는 한국수자원공사의 인터넷 용수사용계약 서비스, 건강보험심사평가원의 상담지식 데이터베이스(DB)화 및 민원상담 결과 공유 시스템 마련 등이다.

기재부 관계자는 "앞으로도 정부는 공공기관이 자율적·혁신적으로 고객중심 경영을 강화하도록 다양한 정책적 노력을 지속할 예정"이라고 말했다.

조사 결과를 지난해 공공기관 경영실적 평가에 반영(0.5점)하고 공공기관 경영정보시스템(알리오)에 통합공시한다. 미흡한 75개 기관에 대해 대국민 서비스 개선 계획의 수립, 분기별 이행실적을 점검할 예정이다. 고객만족도 조사의 신뢰성, 실효성 강화를 위한 제도개선도 지속적으로 추진할 계획이다.

