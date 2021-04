美 반도체 등 산업가스 생산 '에어프로덕츠' 용인에 1700억 투자

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 세계적인 산업용 가스업체 '에어프로덕츠(Air Products)'가 1억5000만 달러(약 1700억원)를 투자해 경기도 용인에 반도체 산업 기반인 산업용 가스시설을 설립한다.

이재명 경기도지사와 백군기 용인시장, 김교영 에어프로덕츠코리아 사장은 27일 경기도청에서 산업용 가스시설 설립을 위해 상호협력하는 내용의 투자협약서에 공동으로 서명했다.

이날 협약식은 코로나19 상황 등을 고려해 대면ㆍ비대면 혼합방식으로 진행됐다.

세이피 가세미(Seifi Ghasemi) 에어프로덕츠 회장은 미국에서, 윌버 목(Wilbur W. Mok) 에어프로덕츠아시아 사장은 중국에서 화상으로 참석했다.

이재명 지사는 이날 인사말을 통해 "경기도는 언제나 기업들의 투자, 특히 외국인들의 투자에 대해서 환영 입장을 가지고 있다"면서 "경제의 주축은 기업이고 지역주민 고용에도 큰 영향을 미치기 때문에 기업들의 자유로운 활동과 투자에 도움이 될 수 있도록 행정적인 지원은 물론 필요한 경우에 재정적 지원도 아끼지 않겠다"고 약속했다.

이 지사는 그러면서 "에어프로덕츠가 더 큰 성공을 이뤄냄과 동시에 우리 지역경제에도 큰 도움이 될 수 있기를 기대한다"며 "지원할만한 사항이 있으면 언제든지 제안해 줬으면 한다. 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

백군기 용인시장은 "이미 투자된 액수와 앞으로 투자할 액수를 포함하면 약 1억5000만 달러 정도 투자될 것으로 예측되는데 정말 기대가 크다"면서 "우수한 기술력과 경쟁력을 가진 에어프로덕츠 같은 큰 기업이 용인 투자를 결정한 것에 감사한다. 원활하게 입주가 잘 진행되도록 하겠다"고 밝혔다.

미국에서 화상으로 참석한 세이피 가세미 에어프로덕츠 회장은 "오늘 이 중요한 행사에 참여하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"면서 "앞으로도 지난 40년과 같이, 경기도의 발전과 성장에 지속적으로 기여하는 기회를 가졌으면 한다"고 했다.

이날 투자 협약에 따라 에어프로덕츠는 산소, 질소 등 산업용 가스를 고객사에 보다 안정적으로 공급하기 위해서 1억5000만 달러 상당을 투자해 기흥구 농서동 에어프로덕츠 용인공장의 생산설비를 증설한다. 또 기흥구 지곡산업단지에는 새 공장을 짓는다. 이와 함께 지역경제 활성화를 위해 경기도민을 우선 채용하기로 해 30여 명의 신규고용 창출도 예상된다.

에어프로덕츠는 난방이나 자동차 연료로 사용되는 일반가스와 달리 반도체, 전자, 석유화학 등 거의 모든 산업 분야에 쓰이는 산업용 가스를 생산한다. 특히 산화와 오염을 방지하는 등 반도체 수율(생산성)을 향상시키는 데 필수적인 제품을 생산하고 있다.

1940년 설립됐으며 미국 펜실베이니아주 알렌타운에 본사를 두고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr