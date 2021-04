이마트24, 어버이날 맞아 순금카네이션 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 어버이날을 맞아 순금카네이션, 순금골프공, 골드바 선물세트를 판매한다고 27일 밝혔다.

이마트24는 다음달 3일 오전 10시까지 순금카네이션패키지, 순금골프공, 소 문양 골드바 등 다양한 순금 상품을 예약 판매한다. 순금카네이션패키지에는 고급스러운 선물박스에 순금으로 제작된 카네이션 뱃지가 꽃장식 되어 있으며, 골프공과 소 문양 골드바 역시 고급스럽게 포장돼 있다.

이마트24는 한국금거래소와 협의를 통해 순금 상품 판매 기간 동안 한국금거래소가 판매하는 동일상품의 시세 변동과 상관없이 고정된 가격으로 판매를 진행한다. 판매가격은 26일 기준 한국금거래소 동일상품 시세 대비 최대 16000원 할인된 가격으로 책정했다.

순금상품 구매를 원하는 고객들은 전국 이마트24 매장을 방문해 주문 및 결제할 수 있으며, 주문한 상품은 예약 판매 완료 후 다음달 4일~7일까지 우체국 안심택배를 통해 순차적으로 고객이 원하는 곳으로 배송된다.

이마트24 관계자는 "순금 카네이션, 골프공, 골드바는 선물로서 의미와 소장가치, 투자가치가 있어 이번 어버이날을 맞아 마음을 전하기 위해 구매하는 고객이 많을 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

