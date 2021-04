[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 서구관저보건소에 임시 선별검사소를 추가 설치해 운영한다.

26일 시에 따르면 서구관저보건소 임시 선별검사소는 이날부터 평일 오전 9시~오후 4시 30분, 주말 오후 12시~오후 4시까지 운영된다.

서구관저보건소 내 임시 선별검사소 설치는 최근 한밭종합운동장에 마련한 임시 선별검사소를 찾는 검사인원이 늘어남에 따라 서남부권 시민의 이용편의를 높이기 위해 추진됐다.

정해교 시 보건복지국장은 “코로나19 증상이 의심되는 대전시민은 가까운 선별진료소(검사소)를 방문해 검사받을 것을 요청드린다”고 말했다.

