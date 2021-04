최문순 "러시아 백신, 남북 관계 개선 좋은 방안" ‥ 백신 외교 성공할까?

최 지사, 27일 쿨릭 러시아 대사와 주요 현안 논의

[아시아경제 라영철 기자] 정부가 러시아 백신 도입을 시사한 가운데 쿨릭 주한 러시아 대사와 최문순 강원지사의 만남에 관심이 쏠리고 있다.

강원도는 "최문순 지사와 쿨릭 러시아 대사가 오는 27일 오후 3시 30분 도청 통상상담실에서 만나 한-러 양국 간 주요 현안을 논의할 예정"이라고 26일 밝혔다.

도에 따르면 주요 안건은 러시아 헬기 전시회(5.20~22, 모스크바) 소개와 러시아 백신 '스푸트니크 V'의 위탁 생산 관련 협의 등이다.

최 지사는 도 내에 소재한 한국코러스를 믿고 러시아 백신 생산을 맡겨준 데에 감사를 표하며, 앞으로도 힘을 실어 달라고 당부할 예정으로 전해졌다.

쿨릭 대사는 최 지사와 면담 후 한국코러스 춘천 공장의 러시아 백신 생산 현장을 시찰할 계획이다.

한국코러스의 모기업 지엘라파는 지난해 11월 아랍에미리트와 러시아 국부펀드(RDIF)와 3자 협약을 맺고 '스푸트니크 V' 백신 1억 5000만 도즈(Dose·1회 접종분)를 위탁 생산(CMO)하기로 했다.

지난해 12월에는 시제품 4500회 분량을 러시아에 전달했고, 오는 5월 내 본격 생산량 출하에 나설 예정이다.

한편, 정부는 코로나19 백신 수급 불확실성에 대비해 '스푸트니크 V' 백신에 대한 국외 상황을 파악 중이며, 한국코러스도 '스푸트니크 V'의 국내 도입에 대비하고 있다.

이와 관련 최 지사는 지난 2월 러시아 스푸트니크 통신과의 인터뷰에서 "러시아와 공조한 한국의 백신 외교가 남북 관계를 개선하는 좋은 방안이 될 수 있다"고 언급한 바 있다.

당시 최 지사는 한국에서 제조된 '스푸트니크 V' 백신을 북한으로 보내면 남북 관계 회복 방안이 될 수 있음을 밝히기도 했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr