한-우즈벡, 무역협정 협상 시작…신북방 협력 강화

신북방 협력 확대 및 진출 교두보 마련

[세종=아시아경제 권해영 기자] 우리 정부가 우즈베키스탄과의 무역협정 체결을 위한 협상을 시작했다.

산업통상자원부는 양기욱 자유무역협정(FTA) 정책관과 바드리딘 아비도프 우즈벡 투자대외무역부 차관을 수석대표로 하는 한-우즈벡 대표단 간 제1차 협상이 이날부터 28일까지 3일간 개최된다고 밝혔다.

양국은 지난 1월 화상으로 열린 정상회담을 계기로 무역협정 협상 개시를 공식선언하고, 그동안 협정문 초안, 협상 기초자료 교환 등 준비작업을 해왔다. 이번 협상은 코로나19 상황을 감안해 화상으로 진행되며 양국은 상품, 무역기술장벽, 원산지, 통관 및 무역원활화, 총칙 등 각 분과별로 협정문 및 시장개방과 관련해 논의할 예정이다.

정부는 신북방국가와의 첫 상품무역협정 체결을 통해 지속가능한 무역·투자 협력체계를 구축하고, 예측가능하고 투명한 행정절차를 강화해 우호적인 기업환경을 조성할 계획이다.

양기욱 FTA정책관은 "신북방 협력을 확대하고 기업간 교류를 지원할 제도적 플랫폼으로 무역협정을 적극 활용할 것"이라며 "신북방 주요 협력국인 우즈벡과의 교역·투자 확대 및 경제협력을 강화할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

